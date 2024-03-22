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Энрике — о Мбаппе: когда все стороны решат поделиться правдой, мы будем готовы выслушать

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в испанский «Реал».
Энрике — о Мбаппе: когда все стороны решат поделиться правдой, мы будем готовы выслушать
  • Gettyimages.ru

«Переход Мбаппе в мадридский «Реал»? Я не знаю, никто не знает. Только Килиан знает. Когда все заинтересованные стороны решат поделиться правдой и своими решениями, мы будем готовы выслушать их», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Мбаппе известен по выступлениям за «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Состав парижской команды он пополнил в июле 2018 года и провёл за неё 297 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 105 результативных передач.

Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал». 

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».

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