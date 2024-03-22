Энрике — о Мбаппе: когда все стороны решат поделиться правдой, мы будем готовы выслушать
- Gettyimages.ru
«Переход Мбаппе в мадридский «Реал»? Я не знаю, никто не знает. Только Килиан знает. Когда все заинтересованные стороны решат поделиться правдой и своими решениями, мы будем готовы выслушать их», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Мбаппе известен по выступлениям за «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Состав парижской команды он пополнил в июле 2018 года и провёл за неё 297 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 105 результативных передач.
Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».
Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».