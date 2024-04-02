Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в «Спартаке» вместо перехода в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что если бы сейчас была возможность, то он провёл бы всю карьеру в московском «Спартаке» вместо перехода в английский «Тоттенхэм».

«Да, 100%. Если бы я не уехал, где бы я остался? Наверное, в «Спартаке». Но я три раза отказывался от подписания контракта, не соглашался», — заявил он на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, что футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В «Спартаке» он играл с 2003-го по 2008-й.

Ранее Роман Павлюченко рассказал о работе под руководством Гуса Хиддинка в национальной команде России.