Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в «Спартаке» вместо перехода в «Тоттенхэм»
- РИА Новости
«Да, 100%. Если бы я не уехал, где бы я остался? Наверное, в «Спартаке». Но я три раза отказывался от подписания контракта, не соглашался», — заявил он на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Напомним, что футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В «Спартаке» он играл с 2003-го по 2008-й.
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