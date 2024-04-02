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Бах: российских теннисистов под нейтральным флагом хорошо принимают везде

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже (Франция) под нейтральным флагом.
Бах: российских теннисистов под нейтральным флагом хорошо принимают везде
  • РИА Новости

«Мы делаем предложение. И мы уверены, что многие из них приедут. Ведь спортсмены очень заинтересованы. И для нас дело не в цифрах. На данный момент в квалификации приняли участие несколько спортсменов. И без серьёзных происшествий. Видим, как это происходит изо дня в день. Например, в теннисе. Там есть российские и белорусские спортсмены, выступающие под нейтральным статусом. Их хорошо принимают везде», — заявил Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Ранее сообщалось, что Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Кремлёва.

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