В «Реале» недовольны давлением, которое французские СМИ оказывают на Мбаппе
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По информации Sport.es, мадридцы уже связались с игроком, чтобы выразить ему свою поддержку на фоне давления, которое оказывают на француза в его стране.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 38 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике устал от вопросов про замену Мбаппе.