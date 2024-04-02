В «Реале» недовольны давлением, которое французские СМИ оказывают на Мбаппе

В мадридском «Реале» обеспокоены количеством критики со стороны французских медиа в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации Sport.es, мадридцы уже связались с игроком, чтобы выразить ему свою поддержку на фоне давления, которое оказывают на француза в его стране.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 38 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике устал от вопросов про замену Мбаппе.