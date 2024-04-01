Энрике устал от вопросов про замену Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не стал объяснять причину замены нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 27-го тура Лиги 1 с «Марселем».

«Каждую неделю одна и та же пластинка. Это утомляет. Я всегда стараюсь найти лучшее решение для команды. Иногда я могу ошибаться, но это мой выбор», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Мбаппе не отметился результативными действиями в игре и покинул поле на 65-й минуте.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что француз летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе сообщил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы.