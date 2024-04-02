В ДТП на Кубани погиб тренер детской велошколы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что воспитанники и тренер местной автошколы попали в аварию в Краснодарском крае.

«Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что вся необходимая юным спортсменам помощь уже оказывается, но если потребуется отправить из области бригаду медиков — такие меры будут приняты.

Ранее сообщалось, что Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку после гибели Кольцова.