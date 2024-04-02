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В ДТП на Кубани погиб тренер детской велошколы

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что воспитанники и тренер местной автошколы попали в аварию в Краснодарском крае.
В ДТП на Кубани погиб тренер детской велошколы
  • РИА Новости

«Больно сообщать такие новости, но трагические известия мы получили из Краснодарского края. В страшной аварии пострадали липецкие дети — воспитанники велошколы. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что вся необходимая юным спортсменам помощь уже оказывается, но если потребуется отправить из области бригаду медиков — такие меры будут приняты. 

Ранее сообщалось, что Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку после гибели Кольцова.

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