Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку после гибели Кольцова
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«Ваши слова многое значат, я храню их в себе каждый день. Я очень благодарна вам всем», — написала Соболенко в социальной сети.
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.
Ранее Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.