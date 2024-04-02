Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку после гибели Кольцова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила болельщиков за слова поддержки после смерти своего возлюбленного, экс-игрока и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Ваши слова многое значат, я храню их в себе каждый день. Я очень благодарна вам всем», — написала Соболенко в социальной сети.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.