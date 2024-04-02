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Российским футбольным арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом

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Арбитрам, обслуживающим футбольные матчи в России, запретили работать с татуировками и пирсингом.
Российским футбольным арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом
  • РИА Новости

Российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что все элементы татуировок должны быть спрятаны от глаз как участников матча, так и болельщиков на трибунах.

Дополнительно рефери получили уведомление-напоминание о том, что им воспрещается обслуживать встречу с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров рассудит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.

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