Российским футбольным арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом

Арбитрам, обслуживающим футбольные матчи в России, запретили работать с татуировками и пирсингом.

Российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что все элементы татуировок должны быть спрятаны от глаз как участников матча, так и болельщиков на трибунах.

Дополнительно рефери получили уведомление-напоминание о том, что им воспрещается обслуживать встречу с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров рассудит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.