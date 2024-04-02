Российским футбольным арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом
- РИА Новости
Российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок», сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что все элементы татуировок должны быть спрятаны от глаз как участников матча, так и болельщиков на трибунах.
Дополнительно рефери получили уведомление-напоминание о том, что им воспрещается обслуживать встречу с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.
Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров рассудит финал женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.