45 спасений в матче с командой лучшего бомбардира: голкипер «Коламбуса» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов стал главным героем встречи регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш», а также одной из главных звёзд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тарасов провёл на льду все 60 минут и отразил 45 из 46 бросков по своим воротам. Благодаря вдохновенной игре российского голкипера занимающий последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции «Коламбус» сумел взять верх над «Колорадо», который располагается на третьей строчке на Западе.

Проходивший на «Нейшнвайд Арене» матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Коламбуса» два очка набрал Кирилл Марченко — на 30-й минуте российский нападающий открыл счёт, а под занавес встречи ассистировал Коулу Силлинджеру. Дубль на счету Александра Нюландера, одну из шайб забившего с передач Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова.

У «Колорадо» автором единственного гола стал Крис Вагнер. При этом отечественные легионеры «Эвеланш» не принимали участия в матче. Валерий Ничушкин пропускал его из-за повреждения нижней части тела, а Александр Георгиев остался в запасе.

Впоследствии Тарасов также был признан третьей звездой дня в НХЛ. Выше расположились форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся дублем и передачей в матче с «Флоридой», и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, также записавший на свой счёт три (2 + 1) очка в игре с «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что в НХЛ повторили рекорд по количеству российских вратарей, принявших участие в одном регулярном чемпионате.