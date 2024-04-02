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45 спасений в матче с командой лучшего бомбардира: голкипер «Коламбуса» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ

Голкипер «Коламбуса» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ

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Сергей Стариков
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов стал главным героем встречи регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш», а также одной из главных звёзд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
45 спасений в матче с командой лучшего бомбардира: голкипер «Коламбуса» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов
  • AP
  • © Paul Vernon

Тарасов провёл на льду все 60 минут и отразил 45 из 46 бросков по своим воротам. Благодаря вдохновенной игре российского голкипера занимающий последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции «Коламбус» сумел взять верх над «Колорадо», который располагается на третьей строчке на Западе. 

Проходивший на «Нейшнвайд Арене» матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Коламбуса» два очка набрал Кирилл Марченко — на 30-й минуте российский нападающий открыл счёт, а под занавес встречи ассистировал Коулу Силлинджеру. Дубль на счету Александра Нюландера, одну из шайб забившего с передач Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова. 

У «Колорадо» автором единственного гола стал Крис Вагнер. При этом отечественные легионеры «Эвеланш» не принимали участия в матче. Валерий Ничушкин пропускал его из-за повреждения нижней части тела, а Александр Георгиев остался в запасе. 

Впоследствии Тарасов также был признан третьей звездой дня в НХЛ. Выше расположились форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся дублем и передачей в матче с «Флоридой», и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, также записавший на свой счёт три (2 + 1) очка в игре с «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что в НХЛ повторили рекорд по количеству российских вратарей, принявших участие в одном регулярном чемпионате.

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