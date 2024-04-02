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В НХЛ повторён рекорд по количеству сыгравших в одном сезоне российских вратарей

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) повторили рекорд по количеству российских вратарей, принявших участие в одном регулярном чемпионате.
В НХЛ повторён рекорд по количеству сыгравших в одном сезоне российских вратарей
  • AP

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, который сегодня дебютировал в НХЛ, стал 12‑м российским вратарём, который как минимум однажды появлялся на льду в текущем сезоне.

Помимо экс-голкипера ЦСКА, участие в текущей регулярке приняли Александр Георгиев, Иван Просветов, Илья Сорокин, Семён Варламов, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Пётр Кочетков, Даниил Тарасов, Илья Самсонов и Ярослав Аскаров.

Ранее стало известно, что Кучеров всего в двух шагах от нового рекорда по очкам в одной регулярке НХЛ среди россиян.

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