В НХЛ повторён рекорд по количеству сыгравших в одном сезоне российских вратарей
- AP
Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, который сегодня дебютировал в НХЛ, стал 12‑м российским вратарём, который как минимум однажды появлялся на льду в текущем сезоне.
Помимо экс-голкипера ЦСКА, участие в текущей регулярке приняли Александр Георгиев, Иван Просветов, Илья Сорокин, Семён Варламов, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Пётр Кочетков, Даниил Тарасов, Илья Самсонов и Ярослав Аскаров.
Ранее стало известно, что Кучеров всего в двух шагах от нового рекорда по очкам в одной регулярке НХЛ среди россиян.