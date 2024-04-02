Два очка Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Два очка в этой встрече набрал нападающий домашней команды Кирилл Марченко, который забросил сам и отдал результативную передачу партнёру.
Результативными действиями в составе «Блю Джекетс» отметились также другие россияне — Иван Проворов и Дмитрий Воронков, которые набрали по одному баллу за голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Иван Федотов провёл первый матч за «Филадельфию».