Федотов провёл первый матч за «Филадельфию» в НХЛ
Игра проходила в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский вратарь появился на льду с начала второго отрезка игры и отразил 19 бросков из 21.
Визави и коллега Федотова по цеху Семён Варламов сделал 29 сейвов в этой встрече.
У игроков гостевой команды результативной передачей отметился россиянин Александр Романов.
Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Айлендерс» в НХЛ.