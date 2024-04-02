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Федотов провёл первый матч за «Филадельфию» в НХЛ

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Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов провёл первый матч за команду «Филадельфия Флайерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Игра проходила в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский вратарь появился на льду с начала второго отрезка игры и отразил 19 бросков из 21.

Визави и коллега Федотова по цеху Семён Варламов сделал 29 сейвов в этой встрече. 

У игроков гостевой команды результативной передачей отметился россиянин Александр Романов.

Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Айлендерс» в НХЛ.

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