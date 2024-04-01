Федерация бокса России пригласила на тренировки пострадавшего при теракте восьмилетнего мальчика

Федерация бокса России пригласила на тренировки восьмилетнего мальчика Илью, который пострадал в ходе теракта в «Крокусе».

«Представители Федерации бокса России навестили Илью в больнице. К счастью, процесс восстановления идёт хорошо. Мы подарили подарки Илье и пригласили его вместе со всей семьёй на боксёрские тренировки. Уверены, что тренировки придадут ему ещё больше уверенности и научат постоять за себя в любой ситуации», — сказал представитель федерации.

Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

Ранее стало известно, что Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».