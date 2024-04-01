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Мамиашвили назвал МОК инициатором резких высказываний мэра Парижа о россиянах

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции летом 2024 года будут не рады видеть российских спортсменов.
Мамиашвили назвал МОК инициатором резких высказываний мэра Парижа о россиянах
  • РИА Новости

По словам функционера, если бы МОК придерживался хартии и принципов олимпизма, то желающих делать столь резкие высказывания было бы меньше.

«По поводу того, кого они будут рады видеть, посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили на площади Парижа. Обратите внимание, как их встречали: с цветами и овациями. Этим всё сказано», — сказал Мамиашвили РИА Новости.

Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.

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