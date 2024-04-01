Политолог о форме Германии: безумие — видеть в числе 44 схожесть с нацистским символом, но финансировать неофашистов

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков поделился мнением о ситуации с формой сборной Германии.

«Это здоровое явление для Германии. Они ищут скрытые символы СС в безобидных ситуациях. Это безумие — видеть в числе 44 схожесть с нацистским символом, но при этом не замечать и массово финансировать неофашистские организации», — приводит слова Маркова Sport24.

Сообщалось, что adidas запретит использование 44-го номера на форме национальной команды из-за внешнего сходства с нацистским символом.

Причиной этому стал дизайн шрифта, при использовании которого номер стал похожим на одну из рун.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.