Политолог о форме Германии: безумие — видеть в числе 44 схожесть с нацистским символом, но финансировать неофашистов
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«Это здоровое явление для Германии. Они ищут скрытые символы СС в безобидных ситуациях. Это безумие — видеть в числе 44 схожесть с нацистским символом, но при этом не замечать и массово финансировать неофашистские организации», — приводит слова Маркова Sport24.
Сообщалось, что adidas запретит использование 44-го номера на форме национальной команды из-за внешнего сходства с нацистским символом.
Причиной этому стал дизайн шрифта, при использовании которого номер стал похожим на одну из рун.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.