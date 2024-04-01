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МОК: российские и белорусские спортсмены будут обеспечены жильём на ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жильё и логистическую поддержку российским и белорусским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
МОК: российские и белорусские спортсмены будут обеспечены жильём на ОИ-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпиаде, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне», — цитирует представителя МОК ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.

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