МОК: российские и белорусские спортсмены будут обеспечены жильём на ОИ-2024
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«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпиаде, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне», — цитирует представителя МОК ТАСС.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.