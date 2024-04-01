Adidas запретит 44-й номер на форме Германии из-за схожести с нацистским символом

Технический спонсор сборной Германии по футболу компания Adidas запретит использование 44-го номера на форме национальной команды из-за внешнего сходства с нацистским символом.

Компания приняла решение запретить болельщикам выбирать при заказе футболок 44-й игровой номер из-за возникших ассоциаций c запрещённой символикой нацистской дивизии СС, сообщает Sport Bild.

Причина всему стал дизайн шрифта, при использовании которого номер 44 стал похожим на одну из рун, использовавшихся войсками нацисткой Германии в прошлом.

Ранее в Мюнхене усилили меры безопасности на матче «Бавария» — «Боруссия» из-за угрозы теракта.