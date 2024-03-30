DPA: в Мюнхене усилили меры безопасности на матче «Бавария» — «Боруссия» из-за угрозы теракта
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Как сообщает DPA, причиной стала возможная угроза теракта. Неизвестный пользователь накануне опубликовал фото с мишенью, которая была направлена на зрителей вокруг стадиона.
В полиции отметили, что изучили информацию и конкретных доказательств предполагаемой угрозы нет, но меры безопасности всё равно усилят.
Матч состоится 30 марта в 20:30 мск.
Ранее во Франции опровергли опасения по поводу безопасности на открытии ОИ.