Легкоатлетов из России перепутали с африканцами и обвинили в употреблении допинга
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В опубликованном на сайте организации документе за март текущего года оба атлета значатся как представители Российской Федерации.
Помимо того, в СМИ отмечается, что также допущены ошибки, связанные с возрастом спортсменов и датой, с момента которой начинается отсчёт их дисквалификации.
Чем вызваны подобные неточности, пока не сообщается.
Ранее журналист Владислав Жуков раскрыл, какие версии рассматривали в штабе Тутберидзе после начала расследования допинг-дела Валиевой.