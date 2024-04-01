Легкоатлетов из России перепутали с африканцами и обвинили в употреблении допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit) в опубликованном на сайте документе ошибочно назвал кенийца Айюба Киптума и южноафриканца Сейпати Пео представителями России.

В опубликованном на сайте организации документе за март текущего года оба атлета значатся как представители Российской Федерации.

Помимо того, в СМИ отмечается, что также допущены ошибки, связанные с возрастом спортсменов и датой, с момента которой начинается отсчёт их дисквалификации.

Чем вызваны подобные неточности, пока не сообщается.

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