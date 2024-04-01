Петросян призналась, что хотела бы попробовать себя в парном катании

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о желании попробовать себя в парном катании.

«После завершения карьеры, может быть, хотела бы попробовать. Всегда интересно за парами наблюдать, тем более у нас сейчас много дуэтов появилось. Как они прыгают, летают», — цитирует Петросян Sport24.

В прошедшем сезоне фигуристка победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.

Ранее Аделия Петросян ответила на вопрос, чувствует ли она себя первым номером в стране.