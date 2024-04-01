Петросян: не чувствую себя первым номером в России

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос, чувствует ли она себя первым номером в стране.

«Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране. Но есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Благодаря им мы и показываем такие результаты», — цитирует Петросян Sport24.

В прошедшем сезона фигуристка победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала победу Петросян на Спартакиаде сильнейших ожидаемой.