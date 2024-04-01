Левандовски может пропустить матч с «Реалом» из-за отстранения

Футболисты «Барселоны» Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес получили по жёлтой карточке в матче 30-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом».

После игры стало известно, что Левандовски и Канселу заработали предупреждения преднамеренно, так как полученная жёлтая карточка любым из них в следующем матче с «Кадисом» вынудила бы их пропустить встречу с «Реалом».

Согласно правилам RFEF обоим игрокам грозит двухматчевая дисквалификация за умышленное получение жёлтых карточек.

Накануне «Барселона» со счётом 1:0 одержала победу над «Лас-Пальмасом». Следующий матч она проведёт с «Кадисом», а затем с «Реалом».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» постараются убедить Хави остаться в клубе.