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Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказал мнение о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом».
Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги
  • AP

«Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире. Но для него как полноценного игрока это очень плохо. Он похож на игрока второй лиги», — цитирует Кина Goal.

Встреча между командами завершилась со счётом 0:0.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 35 матчах «горожан», забил 29 мячей и сделал шесть передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону».

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