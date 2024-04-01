Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги
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«Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире. Но для него как полноценного игрока это очень плохо. Он похож на игрока второй лиги», — цитирует Кина Goal.
Встреча между командами завершилась со счётом 0:0.
В нынешнем сезоне форвард сыграл в 35 матчах «горожан», забил 29 мячей и сделал шесть передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.
Ранее сообщалось, что отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону».