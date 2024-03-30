Sport.es: отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, работает над трансферами сына в испанскую Ла Лигу.

Отец 23-летнего норвежца работает над потенциальным переходом игрока в «Реал Мадрид» или «Барселону», сообщает Sport.es.

Отмечается, что у Холанда-старшего есть доверительные отношение с руководством мадридцев.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 34 матчах «горожан», забил 29 мячей и сделал шесть передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» и президент команды Жоан Лапорта планируют подписать Холанда.