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Sport.es: отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону»

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Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, работает над трансферами сына в испанскую Ла Лигу.
Sport.es: отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону»
  • Gettyimages.ru

Отец 23-летнего норвежца работает над потенциальным переходом игрока в «Реал Мадрид» или «Барселону», сообщает Sport.es.

Отмечается, что у Холанда-старшего есть доверительные отношение с руководством мадридцев.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 34 матчах «горожан», забил 29 мячей и сделал шесть передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» и президент команды Жоан Лапорта планируют подписать Холанда.

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