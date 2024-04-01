Мамиашвили — о словах мэра Парижа: печально, что мы убедили себя в возможностях жить по общим правилам

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.

«Печально, что мы в своё время убедили себя в возможностях жить в общем мире и по общим правилам. Тренд задан на совершенно другой площадке, уже даже до мэра Парижа дошло. Но это не её мероприятие, а МОК, который, к сожалению, сам уже наделал достаточно глупостей», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.