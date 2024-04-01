Тренер считает, что Горбачёва не до конца раскрыла свой потенциал
«Сезон был очень сложный. Наверное, Алине не хватило собранности. Цели на следующий сезон будем ставить летом. Сейчас задача — выучить новые элементы. Пока считаю, что Алина свой потенциал полностью не раскрыла», — приводит слова Федченко РИА Новости.
В текущем сезоне на чемпионате России Горбачёва заняла седьмое место. После дисквалификации Камилы Валиевой она поднялась на шестое место.
Ранее Горбачёва прокомментировала своё выступление на Всероссийской спартакиаде.