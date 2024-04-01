Тренер считает, что Горбачёва не до конца раскрыла свой потенциал

Тренер Софья Федченко заявила, что её подопечная Алина Горбачёва не до конца раскрыла свой потенциал.

«Сезон был очень сложный. Наверное, Алине не хватило собранности. Цели на следующий сезон будем ставить летом. Сейчас задача — выучить новые элементы. Пока считаю, что Алина свой потенциал полностью не раскрыла», — приводит слова Федченко РИА Новости.

В текущем сезоне на чемпионате России Горбачёва заняла седьмое место. После дисквалификации Камилы Валиевой она поднялась на шестое место.

Ранее Горбачёва прокомментировала своё выступление на Всероссийской спартакиаде.