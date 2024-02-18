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Горбачёва: это был для меня самый сложный психологический сезон

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Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление на Всероссийской спартакиаде.
Горбачёва: это был для меня самый сложный психологический сезон
  • Gettyimages.ru

«В этом сезоне это был мой первый чистый четверной. Это был для меня самый сложный психологический сезон. Я меняюсь, в голове происходят изменения. В каких-то моментах стала умнее, где-то ещё ребёнок», — заявила Горбачёва Sport24.

Спортсменка 18 февраля выступила с произвольной программой на Спартакиаде в Магнитогорске. Фигуристка чисто исполнила четверной сальхов, но упала с каскада из тройного лутца и тройного тулупа. Россиянке исполнится 17 лет.

Ранее Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании на Спартакиаде-2024 в Магнитогорске.

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