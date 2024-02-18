Горбачёва: это был для меня самый сложный психологический сезон

Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление на Всероссийской спартакиаде.

«В этом сезоне это был мой первый чистый четверной. Это был для меня самый сложный психологический сезон. Я меняюсь, в голове происходят изменения. В каких-то моментах стала умнее, где-то ещё ребёнок», — заявила Горбачёва Sport24.

Спортсменка 18 февраля выступила с произвольной программой на Спартакиаде в Магнитогорске. Фигуристка чисто исполнила четверной сальхов, но упала с каскада из тройного лутца и тройного тулупа. Россиянке исполнится 17 лет.

Ранее Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании на Спартакиаде-2024 в Магнитогорске.