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Захарян отметился голевой передачей в матче «Реал Сосьедад» с «Алавесом»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отметился результативным действием в матче 30-го тура Примеры с «Алавесом».
Захарян отметился голевой передачей в матче «Реал Сосьедад» с «Алавесом»
  • РИА Новости

На 59-й минуте Захарян исполнил навес с углового на Хона Пачеко, который вбил головой мяч в нижний угол ворот.

Счёт в матче 0:1 в пользу «Реал Сосьедад».

Ранее Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату.

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