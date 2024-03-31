Захарян отметился голевой передачей в матче «Реал Сосьедад» с «Алавесом»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отметился результативным действием в матче 30-го тура Примеры с «Алавесом».
- РИА Новости
На 59-й минуте Захарян исполнил навес с углового на Хона Пачеко, который вбил головой мяч в нижний угол ворот.
Счёт в матче 0:1 в пользу «Реал Сосьедад».
Ранее Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату.
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