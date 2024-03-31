Захарян отметился голевой передачей в матче «Реал Сосьедад» с «Алавесом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отметился результативным действием в матче 30-го тура Примеры с «Алавесом».

На 59-й минуте Захарян исполнил навес с углового на Хона Пачеко, который вбил головой мяч в нижний угол ворот.

Счёт в матче 0:1 в пользу «Реал Сосьедад».

Ранее Захарян рассказал, что учит одноклубников по «Реал Сосьедад» русскому мату.