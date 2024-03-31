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Шорт‑трекист Захаров: большинству спортсменов не нравится бегать только внутри страны

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Олимпийский чемпион в шорт‑треке Руслан Захаров считает, что большинство спортсменов желает выступать не только на внутренней арене, но и на международной.
Шорт‑трекист Захаров: большинству спортсменов не нравится бегать только внутри страны
  • РИА Новости

«Уверен, 99% разумных спортсменов не нравится бегать только внутри страны, им хочется чего‑то большего», — сказал Захаров «Матч ТВ».

Он отметил, что сезон-2022/23 был тяжёлым с психологической точки зрения, однако затем спортсмены привыкли к российским стартам. По его словам, в нынешнем сезоне негативных эмоций было уже меньше.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее пловчиха Ефимова заявила, что хотела бы принять участие в Олимпиаде, но на приемлемых условиях.

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