Медведев считает, что новые сроки сезона в КХЛ могут сказаться на сборной Казахстана

Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев прокомментировал новость о решении продлить сроки проведения сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранён от соревнований. В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов «Барыса», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

С сезона-2024/2025 чемпионат КХЛ должен завершаться не позднее 31 мая, в отличие от текущего сезона, который будет завершён не позднее 29 апреля.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что её хоккеисты играют в КХЛ.