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Канчельскис — о словах Абаскаля: Бог ему не помог

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав на предстоящие игры.
Канчельскис — о словах Абаскаля: Бог ему не помог
  • Gettyimages.ru

«Раз ему Бог подсказывает состав, значит вчера, видимо, Бог не помог. Мы сейчас можем говорить всё, что угодно, но раз Абаскаль так считает, то пусть», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По словам Канчельскиса, возможно, испанский специалист хочет побыстрее покинуть расположение красно-белых.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.

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