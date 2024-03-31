Канчельскис — о словах Абаскаля: Бог ему не помог

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав на предстоящие игры.

«Раз ему Бог подсказывает состав, значит вчера, видимо, Бог не помог. Мы сейчас можем говорить всё, что угодно, но раз Абаскаль так считает, то пусть», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По словам Канчельскиса, возможно, испанский специалист хочет побыстрее покинуть расположение красно-белых.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.