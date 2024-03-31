Канчельскис — о словах Абаскаля: Бог ему не помог
- Gettyimages.ru
«Раз ему Бог подсказывает состав, значит вчера, видимо, Бог не помог. Мы сейчас можем говорить всё, что угодно, но раз Абаскаль так считает, то пусть», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
По словам Канчельскиса, возможно, испанский специалист хочет побыстрее покинуть расположение красно-белых.
Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.
В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.