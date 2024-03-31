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Агент Миранчука назвал негодяем украинского футболиста Малиновского

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Агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинёв назвал негодяем украинского футболиста Руслана Малиновского, который написал «позор» под публикацией «Аталанты» видео с голом россиянина в ворота сборной Сербии.
Агент Миранчука назвал негодяем украинского футболиста Малиновского
  • Gettyimages.ru

«Не буду комментировать негодяев. Нормативная лексика сейчас закончится. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось», — цитирует Шпинёва корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук и Малиновский были одноклубниками: в период с 2020 по 2023 год оба футболиста защищали цвета бергамасков.

Ранее стало известно, что Миранчук стал четвёртым в списке лучших ассистентов топ-5 лиг Европы за 2024 год.

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