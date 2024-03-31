Агент Миранчука назвал негодяем украинского футболиста Малиновского
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«Не буду комментировать негодяев. Нормативная лексика сейчас закончится. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось», — цитирует Шпинёва корреспондент «Матч ТВ».
Напомним, что Миранчук и Малиновский были одноклубниками: в период с 2020 по 2023 год оба футболиста защищали цвета бергамасков.
Ранее стало известно, что Миранчук стал четвёртым в списке лучших ассистентов топ-5 лиг Европы за 2024 год.