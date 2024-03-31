Быстров — о ничьей «Спартака» в матче с «Уралом»: это позор, Абаскаля надо менять

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что руководству московского клуба следует прекратить рабочие отношения с наставником команды Гильермо Абаскалем на фоне неудачных результатов команды после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала». Надо тренера менять», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Также экс-футболист добавил, что в составе красно-белых должны быть подобраны те исполнители, которые смогут давать необходимый результат.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.