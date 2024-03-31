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Медведев — о возможном увольнении Ротенберга из СКА: 6 апреля будет совет директоров

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Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев высказался на тему возможного увольнения Романа Ротенберга с поста наставника армейцев.
Медведев — о возможном увольнении Ротенберга из СКА: 6 апреля будет совет директоров
  • РИА Новости

«Будет ли уволен Ротенберг из СКА? 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:4. Итоговый счёт серии — 4-1 в пользу екатеринбуржцев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет СКА из плей-офф КХЛ после поражения от «Автомобилиста».

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