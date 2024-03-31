Каррера надеется, что «Спартак» найдёт выход из ситуации с Промесом
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«Спартаку» тяжело без Промеса. Квинси был лидером команды. Надеюсь, в клубе найдут решение в этой ситуации», — сказал Каррера «Чемпионату».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее Промес заявил, что не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.