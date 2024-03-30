De Telegraaf: Промес сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.

Форвард рассказал сокамерникам о том, что надеется на экстрадицию в Россию, сообщает Sportnieuws со ссылкой на De Telegraaf.

По информации СМИ, футболист находится в камере, в которой помимо него есть ещё от 10 до 20 человек. При этом отмечается, что сам нидерландец спит на одной из шести двухъярусных кроватей камеры.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.