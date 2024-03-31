Трусова сообщила, что Тутберидзе поучаствовала в постановке её новой программы

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова сообщила, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поучаствовала в постановке её новой программы.

«Рок поставили Даниил Маркович и Этери Георгиевна, «Отпускаю» — Никита Михайлов», — сообщила Трусова РИА Новости.

Напомним, что в сентябре 2022 года Александра покинула группу Тутберидзе, перейдя к Светлане Соколовской. Но в данный момент она тренируется в академии Евгения Плющенко.

Шоу Этери Тутберидзе продлится до 30 апреля и пройдёт в 12 городах России.

Ранее Трусова сообщила, что подготовила новые программы для тура Тутберидзе.