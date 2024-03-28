Трусова подготовила новые программы для тура Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова анонсировала новые программы для гастрольного тура Этери Тутберидзе.

«Через пару недель стартует тур команды Тутберидзе, где я буду ждать встречи с вами. Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам понравятся», — заявила фигуристка в соцсетях.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Напомним, что в сентябре 2022 года Александра покинула группу Тутберидзе, перейдя к Светлане Соколовской. Но в данный момент она тренируется в академии Евгения Плющенко.

Ранее Александра Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.