RT в Telegram
Подпишись

Трусова подготовила новые программы для тура Тутберидзе

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова анонсировала новые программы для гастрольного тура Этери Тутберидзе.

«Через пару недель стартует тур команды Тутберидзе, где я буду ждать встречи с вами. Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам понравятся», — заявила фигуристка в соцсетях.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Напомним, что в сентябре 2022 года Александра покинула группу Тутберидзе, перейдя к Светлане Соколовской. Но в данный момент она тренируется в академии Евгения Плющенко.

Ранее Александра Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить