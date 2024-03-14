Трусова — об учёбе на журфаке: очень много нужно читать, мне это непривычно

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.

«Сейчас я читаю только то, что говорят в институте. Как учёба на журфаке? Хорошо, но сложно. Очень много нужно читать, мне это непривычно», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Ранее команда Этери Тутберидзе заявила, что Трусова являлась и является членом Team Tutberidze.