Трусова — об учёбе на журфаке: очень много нужно читать, мне это непривычно
- РИА Новости
«Сейчас я читаю только то, что говорят в институте. Как учёба на журфаке? Хорошо, но сложно. Очень много нужно читать, мне это непривычно», — цитирует Трусову «Чемпионат».
Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.
Ранее команда Этери Тутберидзе заявила, что Трусова являлась и является членом Team Tutberidze.