Поляк Рыбус заявил, что именно в России он стал настоящим мужчиной

Польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус объяснил, почему остался жить в России.

«У меня российская жена, двое сыновей, недвижимость и жизнь, которая складывается уже более десяти лет. Именно в России я стал настоящим мужчиной», — цитирует Рыбуса TVP Sport.

Поляк перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.

В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее агент Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы.