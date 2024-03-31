Поляк Рыбус заявил, что именно в России он стал настоящим мужчиной
- РИА Новости
«У меня российская жена, двое сыновей, недвижимость и жизнь, которая складывается уже более десяти лет. Именно в России я стал настоящим мужчиной», — цитирует Рыбуса TVP Sport.
Поляк перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.
В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.
Ранее агент Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы.