Агент защитника «Рубина» Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал, что его клиент восстановился после травмы.

«У Мацея нет проблем, он уже восстановился. Травмы нет, он жив и здоров. Уверен, что с первых дней сборов он будет в общей группе, а там уже всё зависит от него и тренерского штаба: будет готов — будет играть», — цитирует Орещука «Чемпионат».

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.

В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.