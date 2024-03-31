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Жена Песьякова — о травме мужа: в этот момент я онемела

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Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, рассказала о своей реакции на травму мужа в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь», — цитирует Песьякову «РБ Спорт».

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

На 79-й минуте рассечение головы получил Песьяков. Несмотря на травму, голкипер смог продолжить игру.

Ранее Виктор Гусев и сотрудник «Крокуса» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Динамо» — «Ростов». 

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