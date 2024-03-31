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Энрике надеется, что Мбаппе передумает уходить из ПСЖ

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется, что нападающий Килиан Мбаппе передумает уходить из команды.

«Я всё ещё надеюсь, что Килиан передумает. Давайте представим, что мы выиграем четыре трофея в этом сезоне — и Килиан в последний момент решит, что его место в Париже. Почему нет?» — приводит слова Энрике France 24.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Мбаппе сообщил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы.

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