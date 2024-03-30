Украинский боец Потеря — о бое с россиянином: Магомедов слишком переоценён

Украинский боец UFC Игорь Потеря высказался о россиянине Шарабутдине Магомедове перед их боем 22 июня.

«Я считаю его слишком переоценённым, и скоро в поединке я покажу вам, почему я так считаю. Его прозвище Пират. Дуэлист возьмёт Пирата на абордаж и потопит в Саудовской Аравии!» — написал Потеря в соцсетях.

За свою карьеру Магомедов провёл 12 поединков, в каждом из которых одержал победу (десять — досрочно). В дебютной схватке в UFC он единогласным решением судей взял верх над Бруно Силвой.

Потеря выиграл 21 из 26 боёв, пять раз проиграл. В UFC он взял верх лишь в двух битвах из пяти.

Ранее девушка-боец Ирина Алексеева поделилась мнением о поединке между Магомедовым и Потерей.