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Боец UFC Алексеева назвала фаворита в поединке россиянина Магомедова и украинца Потери

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Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева поделилась мнением о поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым и украинцем Игорем Потерей на UFC on ABC 6, который пройдёт 22 июня в Эр-Рияде.
Боец UFC Алексеева назвала фаворита в поединке россиянина Магомедова и украинца Потери
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Шара Буллет победит Потерю без каких-либо колебаний, потому что у них разные уровни. Шара перебил Бруно Силву в несколько раз, и здесь, я думаю, мы увидим то же самое», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

По её словам, было бы неплохо, если бы Магомедов завершил бой с Потерей досрочно, нокаутировав украинского спортсмена.

За свою карьеру Магомедов провёл 12 поединков, в каждом из которых одержал победу (десять — досрочно). В дебютной схватке в UFC он единогласным решением судей взял верх над Бруно Силвой.

Потеря выиграл 21 из 26 боёв, пять раз проиграл. В UFC он взял верх лишь в двух битвах из пяти, уступив Николае Негумереану, Карлосу Олбергу и Родолфо Беллато.

Ранее сообщалось, что поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем на турнире UFC в Эр-Рияде может быть отменён.

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