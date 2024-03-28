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Поединок между Волковым и Павловичем могут отменить

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Поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может быть отменён.
Поединок между Волковым и Павловичем могут отменить
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщил ТАСС, бойцы не собирались драться друг с другом, они находятся в хороших отношениях и иногда вместе тренируются. Поединок между ними возможен, если он будет претендентским или титульным.

«Мы удивлены анонсу. Сам Александр узнал о бое минувшей ночью», — заявили в команде Волкова.

Турнир пройдёт 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC.

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