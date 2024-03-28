Поединок между Волковым и Павловичем могут отменить
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Как сообщил ТАСС, бойцы не собирались драться друг с другом, они находятся в хороших отношениях и иногда вместе тренируются. Поединок между ними возможен, если он будет претендентским или титульным.
«Мы удивлены анонсу. Сам Александр узнал о бое минувшей ночью», — заявили в команде Волкова.
Турнир пройдёт 22 июня в Саудовской Аравии.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA.
Ранее сообщалось, что россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC.