Поединок между Волковым и Павловичем могут отменить

Поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может быть отменён.

Как сообщил ТАСС, бойцы не собирались драться друг с другом, они находятся в хороших отношениях и иногда вместе тренируются. Поединок между ними возможен, если он будет претендентским или титульным.

«Мы удивлены анонсу. Сам Александр узнал о бое минувшей ночью», — заявили в команде Волкова.

Турнир пройдёт 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC.