RT в Telegram
Подпишись

Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Мелёхина умерла в возрасте 61 года

Короткая ссылка
Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелёхина скончалась на 62-м году жизни.
Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Мелёхина умерла в возрасте 61 года
  • Gettyimages.ru

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», — говорится на сайте организации.

Заслуженный мастер спорта СССР умерла в ночь с 27 на 28 марта после продолжительной тяжёлой болезни.

На счету Мелёхиной победа в чемпионате мира в командной гонке 1989 года, бронзовая медаль чемпионата мира в командной гонке 1990 года и многократное чемпионство СССР и России.

Ранее редактор «Футбольного клуба» Павел Чепурин заявил, что программа продолжит выходить после смерти основателя и ведущего передачи Василия Уткина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить