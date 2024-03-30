Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Мелёхина умерла в возрасте 61 года

Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелёхина скончалась на 62-м году жизни.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», — говорится на сайте организации.

Заслуженный мастер спорта СССР умерла в ночь с 27 на 28 марта после продолжительной тяжёлой болезни.

На счету Мелёхиной победа в чемпионате мира в командной гонке 1989 года, бронзовая медаль чемпионата мира в командной гонке 1990 года и многократное чемпионство СССР и России.

Ранее редактор «Футбольного клуба» Павел Чепурин заявил, что программа продолжит выходить после смерти основателя и ведущего передачи Василия Уткина.