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Передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Уткина

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Редактор «Футбольного клуба» Павел Чепурин заявил, что программа продолжит выходить после смерти основателя и ведущего передачи Василия Уткина.
Передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Уткина
  • РИА Новости

«В этом году «Футбольному клубу» исполнится 30 лет. Мы хотели бы, чтобы программа продолжала жить и после смерти Уткина. И она будет жить», — сказал Чепурин.

На канале уже вышел новый выпуск, в котором бывшие коллеги Уткина рассказали интересные истории, связанные с ним.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сестра Уткина рассказала, что в детстве Василий «офутболил» папины шахматы.

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