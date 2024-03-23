Сестра Уткина рассказала, что в детстве Василий «офутболил» папины шахматы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин пересказал слова сестры Василия Уткина об их детстве.

«Стартовало всё с настольного футбола. Мальчик играл и… комментировал! Василий быстро заскучал и стал раздвигать рамки. И вот уже папины шахматы офутболились. Чёрные — одна команда, белые — другая. Диван — это поле. Кубик — это мяч», — написал он в Telegram-канале.

Он также рассказал, что сестру Анну в начале раздражали эти игры, а потом, прислушавшись к словам брата, она поняла, что ей нравится его комментирование.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сообщалось, что церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве.