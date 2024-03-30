Жорин: шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть

Российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть, но оценить его в процентном соотношении на данный момент сложно. Как я уже говорил раньше — то, что компетентные органы РФ борются за этого спортсмена, который, вероятно, важен нашему футболу», — заявил Жорин «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее Промес заявил, что не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.